Москва 27 ноября 2023, 14:54 Собянин потребовал привлечь к уборке снега в Москве до 12 тысяч дополнительных работников Собянин: сотрудники «Мосводоканала» и «Мосгаза» помогут убирать снег в столице РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился привлечь к чистке улиц от снега 10-12 тысяч работников «Мосводоканала» и «Мосгаза». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за рекордных снегопадов работники коммунальных служб столкнулись с большим объемом работы. В связи с этим мэр принял решение привлечь дополнительные силы.

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«Погодные условия достаточно тяжелые, коммунальщики работают на пределе своих сил», — рассказал Собянин.

Ранее стало известно, что Москву в понедельник накроют ледяной дождь, гололед и мощный снегопад. Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях будет действовать в течение дня.

Из-за обильного снегопада на московских улицах уже появились внушительные сугробы — до 22 сантиметров.