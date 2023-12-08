Москва 08 декабря 2023, 13:14 Собянин посетил производство банковских систем в «Рудневе» в Москве Мэр Москвы Собянин посетил производство банковских систем в «Руднево» Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил производство банковских систем в индустриальном парке «Руднево». Он назвал его настоящим прорывом в сфере импортозамещения, так как все аппараты на 80% изготавливают из отечественных деталей, подчеркнул глава столицы в своем Telegram-канале.

«Настоящим прорывом в сфере импортозамещения стало открытие в „Руднево“ производства банкоматов. Устройства работают на базе отечественных микропроцессоров „Эльбрус“, оснащенных собственным программным обеспечением компании», — написал он.

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Предприятие уже изготавливает до 15 тысяч банкоматов в год, но в ближайшее время производство увеличат вдвое.

Первые устройства уже получили три банка-партнера. Еще несколько организаций проводят тестирование. Серийный выпуск российских банкоматов начался в индустриальном парке «Руднево» в мае этого года.