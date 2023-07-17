Москва 17 июля 2023, 13:26 Собянин посетил отремонтированные московские поликлиники Мэр Москвы Собянин: в столице капитально отремонтировали уже 99 поликлиник Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве провели капитальный ремонт 99 городских поликлиник. Открытие одной из них посетил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Капитальный ремонт проведен по новому московскому стандарту. Оборудование поликлиник интегрировано с единым медицинским цифровым пространством Москвы. Сергей Собянин Мэр Москвы

Два детских медучреждения в районах Левобережный и Северное Измайлово приняли сегодня первых пациентов. Так, головное здание 133-й детской поликлиники на Смольной пришлось практически перестраивать заново, а также обеспечить новейшим оборудованием почти 19 тысяч юных пациентов.

Первый филиал ДГП № 122 на Щелковском шоссе оснастили цифровым рентгеном, офтальмологической аппаратурой, обновили кабинет лор-врача.

Кроме того, у поликлиник построили игровые площадки, а около ДГП № 133 высадят деревья и кустарники.

Ранее в Подмосковье ввели единые требования к внутреннему обустройству поликлиник, составленные Мособлархитектурой.