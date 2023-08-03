03 августа 2023, 17:47
Собянин пообещал завершить благоустройство Воробьевской набережной к осени
Мэр Москвы Собянин: работы по благоустройству Воробьевской набережной завершатся к осени
Велотрассы, дорожки, смотровые площадки, спорткластер появятся на Воробьевской набережной после окончания работ по благоустройству. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, одно из самых излюбленных мест отдыха москвичей обновят, чтобы сделать Воробьевскую набережную удобнее, безопаснее и интереснее. Например, для любителей активного отдыха оборудуют беговую дорожку со специальным покрытием и велороллерную трассу.
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Как сообщил глава города, пешеходные маршруты удлинят почти на три километра, а также отремонтируют проходы к воде и обновят смотровую площадку на крыше одного из зданий с видом на реку.
«Новым парадным входом на Воробьевы горы станет Аллея Славы звезд зимних Олимпийских игр. На променаде сделаем уютные зеленые зоны отдыха с лавочками и качелями», — добавил мэр.
Он уточнил, что к зиме Воробьевская набережная также станет местом притяжения для любителей кататься на лыжах, тюбингах, санках, так как там возродят целый кластер зимних видов спорта.
Ранее Собянин поделился планами восстановления и обновления Московского ипподрома.
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Сергей Собянин
Москва 2023
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