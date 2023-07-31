Москва 31 июля 2023, 14:26 Собянин пообещал запустить две станции на Солнцевской линии метро в ближайшие месяцы Мэр Москвы Собянин: строительство станций «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» скоро завершится Сайт мэра и правительства Москвы

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В ближайшие месяцы Солнцевская линия метро обзаведется новым участком. Об этом в Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, две станции метро — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» — значительно облегчат транспортное сообщение в самом районе Внуково и помогут миллионам пассажиров одного из крупнейших российских аэропортов экономить время в пути. Например, от аэропорта Внуково до станции «Мичуринский проспект» можно будет доехать всего за 23 минуты.

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«Осталось закончить отделку, смонтировать и наладить оборудование. В ближайшие месяцы эти станции будут запущены», — пояснил Собянин. Он уточнил, что станция «Пыхтино» готова более чем на 90%.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что первый стрелочный перевод успешно смонтировали для станции метрополитена «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии.