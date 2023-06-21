21 июня 2023, 10:50
Собянин пообещал выполнить социальные обязательства и планы развития Москвы
Мэр Москвы Собянин пообещал выполнить все социальные обязательства и планы развития города
Все социальные обязательства столицы будут выполнены, заявил в интервью «Комсомольской правде» мэр Москвы Сергей Собянин.
Бюджет в Москве крепкий. Все социальные обязательства и планы развития будут выполнены.
Сергей Собянин
Мэр Москвы
По его словам, бюджет города на 2023 год предусматривал рост доходов на 4,5%, однако фактически он составил 6-7%. Собянин заверил, что Москва обеспечит работу социальных программ и своевременную выплату пособий.
Реклама
Также мэр Москвы отметил, что в 2022 году столица получила ожидаемые доходы в бюджет, несмотря на западные санкции.
Ранее агентство AKPA присвоило столице наивысший кредитный рейтинг AAA.
Деньги
Сергей Собянин
Москва 2023
Реклама
Реклама