Москва 22 августа 2023, 15:57 Собянин пообещал реконструировать поликлиники в Москве согласно мировым стандартам Мэр Москвы Собянин рассказал о повышении качества и доступности здравоохранения Фото: Личный блог мэра Москвы Сергея Собянина

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В столице планируют реконструировать всю поликлиническую сеть. О развитии и достижениях здравоохранения рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

«Сегодня по показателям медицины здравоохранение Москвы занимает достойное место не только в России, но и в мире. За этот период мы нарастили высокотехнологичную помощь почти в шесть раз», — отметил он.

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Глава города подчеркнул, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшилась почти на треть. Касательно роддомов, большинство из них реконструировали, а часть — построили заново. Кроме того, младенческая смертность сократилась почти в 2,5 раза.

Собянин добавил, что при этом необходимо кардинально заняться материальной базой здравоохранения. Поэтому сейчас начали строить большое количество больничных корпусов, в том числе детских, онкологических и инфекционных стационаров.

Особое внимание уделят поликлиникам: в этом году начнут реконструировать еще 140 зданий. В перспективе вся поликлиническая сеть Москвы будет отвечать мировым стандартам, заключил он.

Ранее москвичам сообщили, что программу капитального ремонта поликлиник в столице завершат осенью.