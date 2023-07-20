Москва 20 июля 2023, 16:26 Собянин пообещал поддержать торговые центры в Москве грантами на перепрофилирование Собянин: торговые центры в Москве поддержат грантами за расширение досуговой деятельности Сайт мэра и правительства Москвы

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Московские власти поддержат тенденцию превращения торговых комплексов в общественные центры районов. Об этом глава города Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале.

По мнению мэра, многие торговые площадки столкнулись с проблемами из-за последствий пандемии и ухода зарубежных брендов. Однако именно из-за освобождения территорий некоторые предприниматели решили разместить в ТЦ спортивные залы, развлекательные, образовательные и культурные пространства. Кроме того, в них открываются центры госуслуг.

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Из-за того, что перепрофилирование многих помещений очень затратно, а некоторые торговые центры уже морально устарели и не вписываются в облик столицы, московские власти предложили программу по поддержке ТЦ, которые готовы меняться с общественной пользой.

Такое решение поддержит торговые центры, они смогут привлечь новых арендаторов. Кроме того, социально ориентированный бизнес получит эффективную меру поддержки, а горожане — дополнительные площадки для отдыха и развития. Сергей Собянин

Получить гранты от московских властей смогут торговые центры площадью более десяти тысяч квадратных метров, введенные в работу до сентября 2023 года, а также те, в которых доля площадей под социальные объекты после перепрофилирования увеличится не меньше, чем на пять процентов.

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