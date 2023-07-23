Москва 23 июля 2023, 12:19 Собянин пообещал переселяющимся по программе реновации развитую инфраструктуру у дома Мэр Собянин: жителям новостроек по реновации обеспечат всю необходимую инфраструктуру «ВКонтакте»

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На первых этажах новостроек по программе реновации располагают все необходимые для жильцов объекты инфраструктуры. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, под заселение уже передали 33 новых дома, а на этапе проектирования и строительства находятся еще 56 новостроек, в каждой из которых предусмотрены помещения для развития коммерческой инфраструктуры.

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«В каждом доме запланированы помещения под магазины, аптеки, парикмахерские, кафе. Для удобства жителей все необходимое будет в шаговой доступности. Большая часть нежилых пространств — 150 из 166 — уже используется», — пояснил глава города.

Ранее на сайте мэра сообщили, что новостройку в Нагатинском Затоне скоро сдадут под расселение, дом примет более 250 жильцов.