Москва 28 ноября 2023, 09:37 Собянин подвел итоги благоустройства на юге Москвы за год Собянин рассказал о преображении юга Москвы за год Сайт мэра и правительства Москвы

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В этому году специалисты провели комплексное благоустройство на юге Москвы. В том числе преобразились улица Шипиловская, участки от улицы Мусы Джалиля до Задонского проезда, от Домодедовской до Каширского шоссе. Подробнее о том, что изменилось в округе, в личном блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Интересным решением стало благоустройство двух оврагов, прилегающих к домам 86, корпус 4 и 86, корпус 2 по Каширскому шоссе. Ложбины очистили, обустроили детскую площадку и место для выгула собак. Оборудовали лестничные спуски, удобные и для маломобильных горожан», — подчеркнул он.

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Кроме этого, во всем Южном округе установили новые спортивные тренажеры и игровые комплексы с подвесными качелями необычной формы и веревочными городками, а на детских площадках резиновое покрытие заменили на травяное. Также появились и дополнительные зоны отдыха со скамейками, и тропиночная сеть с велодорожками.