Москва 25 декабря 2023, 17:57 Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы за 2022 год Собянин подписал закон об исполнении бюджета столичного фонда ОМС за 2022 год РИА «Новости»

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Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы, а также бюджета городского фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) за прошлый год. Соответствующие документы разместили на официальном сайте столичного правительства.

Так, исполнение бюджета Москвы в 2022 году по доходам составило более трех триллионов 654 миллиарда рублей, а по расходам — примерно три триллиона 601 миллиард рублей. На реализацию госпрограмм было потрачено три триллиона 425,8 миллиарда рублей, а на социальные расходы направили 53% средств.

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Деньги были направлены в первую очередь на реализацию программы «Столичное здравоохранение», обновление медицинской инфраструктуры, выполнение социальных обязательств, развитие транспортной инфраструктуры, а также на поддержку промышленности и предпринимательства.

Доходы бюджета фонда в 2022-м составили 365 миллиардов 953 миллиона рублей. Расходы достигли почти 343 миллиарда рублей. Ключевой источник доходов бюджета — субвенция из бюджета федерального фонда ОМС на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в Москве в размере 296 миллиардов 331,7 миллиона рублей. Это 81% от общего дохода, исполнение оценили в 100%.

Следующая статья дохода — по прежнему трансферты из бюджета Москвы и других регионов РФ. Другие бюджетные трансферты поступили на сумму 69 миллиардов 983,5 миллиона рублей. Это составило 127% от плана, от общего объема доходов по бюджету — 19%.

Главной статьей расходов стало «Здравоохранение». Деньги ушли на организацию ОМС. Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования обошлась в 340 миллиардов 718,6 миллиона рублей.

Собянин также подписал закон «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». В следующем году бюджет столицы достигнет около 4,3 триллиона рублей.