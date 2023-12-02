Москва 02 декабря 2023, 10:10 Собянин подписал закон о бюджете Москвы на три года Мэр столицы Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2024-2026 годы Сайт мэра и правительства Москвы

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Мэр Сергей Собянин подписал закон «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Документ разместили на официальном сайте столичного правительства.

Мосгордума во время пленарного заседания 29 ноября приняла городской бюджет столицы на три предстоящих года.

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В следующем году бюджет Москвы достигнет около 4,3 триллиона рублей, в 2025-м — примерно 4,6 триллиона, в 2026 году — почти 4,9 триллиона.

На расходы в 2024-м заложили 4,8 триллиона, в 2025-м — почти пять триллионов и в 2026-м — свыше 5,1 триллиона рублей.

Новые формы статистического наблюдения за количеством пенсионеров и суммами их выплат начнут действовать 1 декабря. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил, что это позволит уточнить нагрузку на бюджет. Специалисты соберут информацию по трем формам: краткой «N94 Пенсии», «Пенсии-Н» о неработающих пенсионерах и «94 Пенсии-Р» о работающих.