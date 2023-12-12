Москва 12 декабря 2023, 18:10 Собянин подписал распоряжение об изменениях обязанностей своих заместителей Мэр Москвы Собянин уточнил обязанности своих заместителей Данчикова и Ефимова РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об изменениях обязанностей своих заместителей. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте столичного правительства.

Согласно распоряжению, Евгений Данчиков продолжит занимать пост начальник главного контрольного управления столицы, но в его подчинение перейдет комитет государственного строительного надзора.

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Кроме этого, комитет по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов уйдет в подчинение Владимира Ефимова, заммэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Контроль за реализацией распоряжения возложили на Ефимова и Данчикова.

Ранее несколько глав ведомств в стройкомплексе Москвы освободили от должности.