Москва 04 июля 2023, 16:40 Собянин поделился планами благоустройства парка «Кузьминки» в Москве Мэр Москвы Собянин поделился планами развития парка «Кузьминки» на юго-востоке столицы Узнай Москву

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Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с жителями юго-востока столицы поделился планами развития парка «Кузьминки» и усадьбы Голицыных. Об этом он сообщил в своем блоге.

Мэр уточнил, что ранее парк не благоустраивали, поскольку часть его территории до недавнего времени была в федеральном ведомстве, в том числе и руинированные памятники.

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По его словам, серединную часть парка «Кузьминки-Люблино» реконструируют. Там проведут работы по благоустройству, расчистке, освещению, обеспечению безопасности. При этом перед началом работ специалисты посоветуются с местными жителями и учтут их мнение при разработке проекта.

Ранее стало известно о том, что парки Подмосковья в июне посетили свыше восьми миллионов человек. Самой популярной стала «Пехорка» в Балашихе.