Москва 13 апреля 2023, 16:45 Собянин поддержал концепцию развития Сеченовского университета Мэр Москвы Собянин: Сеченовский университет станет исследовательским вузом мирового уровня Фото: РИА «Новости»

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На совместном заседании наблюдательного и попечительского советов Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова мэр российской столицы Сергей Собянин поддержал концепцию развития вуза. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Мэр Москвы отметил актуальность и значимость проекта развития Сеченовского университета в условиях санкционного давления.

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«Мы не должны останавливаться в своем развитии. Нужно создавать задел на будущее и быть конкурентоспособными в этом мире», — отметил Собянин.

Концепция предполагает реализацию главных задач госпрограммы академического лидерства «Приоритет-2030». Планируют увеличить долю российских разработок, повысить научно-технический потенциал отечественных вузов и внедрить инновационные решения в экономику страны.

В перспективе ближайших лет Сеченовский университет станет исследовательским вузом мирового уровня. В первую очередь для этого необходимо увеличить количество образовательных программ и клинических исследований, создать новые направления дополнительного профессионального образования. Это позволит студентам сосредоточиться на исследованиях, проектах и инновационной деятельности.

Важным звеном станет научно-технологический парк биомедицины, в котором будут разрабатывать новые биомедицинские клеточные продукты, фармпрепараты, а также диагностические тест-системы.

Сейчас Сеченовский университет включает в себя 25 институтов и 114 кафедр. Студентов учат более двух тысяч преподавателей. В общей сложности там готовят свыше 22 тысяч будущих специалистов.