Москва 10 марта 2024, 18:33 Собянин перечислил самые востребованные услуги сервиса «Мой питомец» Мэр Собянин: москвичи воспользовались сервисом «Мой питомец» около 130 тысяч раз Unsplash

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Жители Москвы обращались к сервису «Мой питомец» около 130 тысяч раз с момента его запуска. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

Он отметил, что самой востребованной онлайн-услугой сервиса стала амбулаторная карта питомца, являющаяся аналогом электронной медкарты. Наиболее популярный раздел — «Жизненные ситуации», где можно ознакомиться с полезной информацией о животных.

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«Запуск суперсервиса „Мой питомец“ стал возможен благодаря Ветеринарной автоматизированной системе. ВетАС сохраняет все данные в электронном виде, упрощает их хранение и поиск», — указал Собянин.

Ранее мэр столицы рассказал о сервисе «Моя семья». Благодаря ему горожане могут найти своих предков в списках ремесленников с начала XVIII до конца 20-х годов ХХ века. В сервисе хранится информация о москвичах, работавших в поваренных, ювелирных, кузнечных, столярных и других цехах.