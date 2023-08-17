Москва 17 августа 2023, 09:34 Собянин оценил увеличение доступности высокотехнологичной медпомощи в Москве Мэр Собянин: доступность высокотехнологичной медицины в Москве выросла в разы Сайт мэра и правительства Москвы

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Доступность высокотехнологичной медицинской помощи для москвичей увеличилась в разы за последние годы. Как сообщило АГН «Москва», об этом на встрече со сторонниками и и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Возможность получить медицинские услуги на высокотехнологичном уровне уже сказалась на многих важных демографических показателях в Москве. Например, младенческая смертность в столице за последние годы уменьшилась в два с половиной раза.

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«Сегодня по показателям медицины, здравоохранения Москва вполне занимает достойное место не только в России, но и в мире. И за этот период времени мы высокотехнологичную помощь нарастили почти в шесть раз», — заявил Собянин.

Также мэр подчеркнул важность внедрения в городе единого стандарта поликлиник, начавшегося с проекта реконструкции старых зданий середины прошлого века.

«Буквально в сентябре–октябре этого года закончим эту программу. <…> Решили еще 140 зданий поставить под реконструкцию. Что это означает? Это означает, что вся 100% поликлиническая сеть Москвы будет полностью модернизирована и отвечать самым лучшим мировым стандартам», — заверил Собянин.