Москва 16 августа 2023, 14:03 Собянин оценил темпы ввода нового жилья в Москве Мэр Москвы Собянин: каждый год в столице вводят около четырех млн квадратных метров жилья Сайт мэра и правительства Москвы

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В среднем около четырех миллионов квадратных метров жилья вводится в эксплуатацию в столице каждый год. Об этом мэр города Сергей Собянин заявил на встрече со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке. Его слова передало АГН «Москва».

«Если посмотреть, сколько мы строим: много или мало. Вот за последние 10-12 лет мы в среднем вводили четыре миллиона квадратных метров, это немало», — сказал Собянин.

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Также глава города высказался о ходе программы реновации в Москве и назвал «скромную цифру» в 127 тысяч человек, уже переселившихся или еще находящихся в процессе смены жилья.

Ранее Собянин назвал столичную систему госуслуг лучшей в России.