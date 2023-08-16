16 августа 2023, 14:03
Собянин оценил темпы ввода нового жилья в Москве
Мэр Москвы Собянин: каждый год в столице вводят около четырех млн квадратных метров жилья
В среднем около четырех миллионов квадратных метров жилья вводится в эксплуатацию в столице каждый год. Об этом мэр города Сергей Собянин заявил на встрече со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке. Его слова передало АГН «Москва».
«Если посмотреть, сколько мы строим: много или мало. Вот за последние 10-12 лет мы в среднем вводили четыре миллиона квадратных метров, это немало», — сказал Собянин.
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Также глава города высказался о ходе программы реновации в Москве и назвал «скромную цифру» в 127 тысяч человек, уже переселившихся или еще находящихся в процессе смены жилья.
Ранее Собянин назвал столичную систему госуслуг лучшей в России.
Сергей Собянин
Москва 2023
Реновация в Москве
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