Москва 02 августа 2023, 10:44 Собянин оценил результаты программы реновации за шесть лет Мэр Москвы Собянин: по программе реновации в эксплуатацию ввели 260 домов Сайт мэра и правительства Москвы

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Для более чем ста тысяч человек в столице построили 260 домов, а еще более 230 зданий на подходе. Мэр Москвы Сергей Собянин оценил в своем Telegram-канале результаты программы реновации, которая проводится в городе уже шесть лет.

По словам главы города, за это время власти сумели преодолеть едва ли не самый сложный этап программы реновации — подготовку законодательной базы, градостроительной документации, подбор территории для постройки жилья на 11 миллионов квадратных метров, планирование перечня домов под расселение и сроки переезда москвичей. Всего в программе сейчас участвуют 5175 домов и почти миллион жильцов.

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«Программа реновации — это длительный процесс. <…> В работе 231 новостройка, новое жилье возведем на месте снесенных домов. Часть уже строим, другие проектируем. Здесь получат квартиры свыше 150 тысяч москвичей», — поделился Собянин.

Ранее Мосгосстройнадзор выдал разрешение на постройку в Лианозове нового дома по программе реновации. В многоэтажке предусмотрено 59 однокомнатных, 135 двухкомнатных и 36 трехкомнатных квартир.