Москва 18 сентября 2023, 16:52 Собянин отправил московское правительство в отставку Мэр Москвы Сергей Собянин отправил столичное правительство в отставку Сайт мэра и правительства Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин отправили в отставку столичное правительство. Указ об этом опубликовали на официальном сайте мэрии города.

В понедельник Собянин официально вступил на третий срок главы города. Он объявил об отставке правительства и поручил властям выполнять свои полномочия, пока не будет сформирован новый состав правительства.

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«В соответствии со статьями 40 и 41 устава Москвы, статьей 6 закона Москвы „О правительстве Москвы“ объявляю об отставке правительства Москвы. Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства», — говорится в документе.

Помимо этого, Собянин отправил в отставку глав органов исполнительной власти, их первых замов, руководителя пресс-службы правительства Москвы, заместителей руководителя аппарата мэра и правительства, а также префектов административных округов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы. Также он поблагодарил главу города и столичные власти за помощь Донецку и Луганску.