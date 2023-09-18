18 сентября 2023, 16:52
Собянин отправил московское правительство в отставку
Мэр Москвы Сергей Собянин отправил столичное правительство в отставку
Мэр Москвы Сергей Собянин отправили в отставку столичное правительство. Указ об этом опубликовали на официальном сайте мэрии города.
В понедельник Собянин официально вступил на третий срок главы города. Он объявил об отставке правительства и поручил властям выполнять свои полномочия, пока не будет сформирован новый состав правительства.
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«В соответствии со статьями 40 и 41 устава Москвы, статьей 6 закона Москвы „О правительстве Москвы“ объявляю об отставке правительства Москвы. Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства», — говорится в документе.
Помимо этого, Собянин отправил в отставку глав органов исполнительной власти, их первых замов, руководителя пресс-службы правительства Москвы, заместителей руководителя аппарата мэра и правительства, а также префектов административных округов.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы. Также он поблагодарил главу города и столичные власти за помощь Донецку и Луганску.
Сергей Собянин
Москва 2023
Правительство Москвы
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