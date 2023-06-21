Москва 21 июня 2023, 16:45 Собянин отметил вклад МНПЗ в улучшение качества воды в Москве-реке Сергей Шинов

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Модернизация Московского нефтеперерабатывающего завода, очистных сооружений столицы и снижение автомобильных выбросов помогли значительно улучшить качество воды в Москве-реке. Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину мэр столицы Сергей Собянин на церемонии открытия первого круглогодичного маршрута речного электротранспорта на Северном речном вокзале.

По словам градоначальника, для улучшения качества воды проделана большая работа. Например, в целях заботы об экологии провели реконструкцию крупнейших в Европе очистных сооружений, а также Московского НПЗ, отметил мэр. Собянин напомнил, что Путин открывал одну из очередей этого завода.

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«И сегодня он работает в замкнутом водном цикле, то есть вообще не выбрасывает отходы в Москву-реку. Это тоже серьезно повлияло на экологию», — обратил внимание мэр Москвы.

Компания «Газпром нефть» запустила комплексную модернизацию производства МНПЗ в 2011 году. Оборудование предприятия обновили более чем на 80%, а воздействие на окружающую среду снизилось на 75%.

Стоян Васев

Президент России в 2020 году дал команду на запуск комплекса переработки нефти «Евро+», который заменил пять установок прошлого поколения. Кроме того, на Московском нефтеперерабатывающем заводе работает уникальный комплекс очистных сооружений «Биосфера». Эта отечественная разработка позволяет очищать воду до 99,9%.

Столичное правительство активно занимается благоустройством набережных и экологической реабилитацией акватории Москвы-реки. За последние 12 лет городские власти реализовали ряд крупных проектов в этой сфере. На сегодняшний день около 33% береговой линии Москвы-реки соответствуют актуальным требованиям доступности и комфорта.