Москва 18 сентября 2023, 16:32 Собянин открыл развязку МКАД с Липецкой улицей после реконструкции Мэр Москвы Собянин открыл развязку МКАД с Липецкой улицей после реконструкции РИА «Новости»

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В столице запустили движение по транспортной развязке на пересечении Московской кольцевой автодороги с улицей Липецкая. Комплекс дорожных сооружений реконструировали досрочно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Очень масштабный, крупный и важный объект. Это новая развязка на пересечении улицы Липецкой и МКАД, по сути дела — новые южные ворота Москвы с выходом на трассу М4 „Дон“», — уточнил он.

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Мэр отметил, что благодаря развязке примерно для 500 тысяч жителей Бирюлево Западного, Восточного, близлежащих районов Подмосковья улучшится транспорт станет доступнее. Кроме того, новая развязка улучшит транспортную ситуацию на МКАД в районе улицы Липецкой.

Реконструкция Липецкой развязки вошла в программу модернизации МКАД, по которой реконструировали или построили 22 развязки на пересечении с вылетными магистралями и крупными городскими улицами.

Ранее москвичей предупредили, что полосы движения временно перекроют на Большой Якиманке с 20 сентября по 17 декабря. Это связано с реконструкцией инженерных сетей.