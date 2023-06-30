Москва 30 июня 2023, 12:04 Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику на севере Москвы Мэр Москвы Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику в Молжаниновском районе Сайт мэра и правительства Москвы

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Новая детско-взрослая поликлиника открыла двери для жителей Молжаниновского района. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Открыли новую детско-взрослую поликлинику в Молжаниновском районе на севере Москвы. Построили ее по новому московскому стандарту. Он включает общие принципы оформления и оснащения зданий, удобную навигацию, создание комфортных мест ожидания приема врача. Сергей Собянин Мэр Москвы

Он отметил, что в раздельных детском и взрослом блоках обустроили безбарьерную среду. Первый этаж заняли наиболее посещаемые кабинеты. В штат в обоих отделениях зачислили всех необходимых специалистов.

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Глава города добавил, что на третьем этаже разместили зал ЛФК, кабинеты электросветолечения и массажа. В поликлинике установили современное медицинское оборудование: офтальмологическое и оториноларингологическое. Также завезли маммограф, рентген-аппарат, аппараты УЗИ, ЭКГ. Около здания создали пешеходные дорожки, поставили скамейки, высадили растения и установили детский игровой комплекс.

Ранее Собянин поручил достроить поликлинику на Игральной улице в августе.