Москва 27 июля 2023, 16:33 Собянин открыл городской вокзал Тимирязевская МЦД-1 Мэр Москвы Собянин открыл городской вокзал Тимирязевская МЦД-1 после реконструкции Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Строители завершили реконструкцию городского вокзала Тимирязевская МЦД-1. В четверг, 27 июля, состоялось его открытие, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Вместе с заместителем гендиректора ОАО „РЖД“ Олегом Тони открыли после реконструкции городской вокзал Тимирязевская МЦД-1. На первом диаметре он уже 8-й по счету», — уточнил мэр.

Реклама

Он перечислил весь перечень работ, которые удалось сделать за время реконструкции. В частности, на вокзале возвели две новые высокие платформы с навесами на всю длину, которые защитят пассажиров от осадков и солнца, а также установили удобные табло и лавочки.

Строители обустроили интегрированный со станцией метро «Тимирязевская» подземный вестибюль с выходами к Дмитровскому шоссе, улицам Яблочкова и Фонвизина. Его также можно будет использовать для безопасного перехода через железную дорогу.

Кроме того, рабочие установили восемь эскалаторов и пять лифтов для удобства пожилых людей, родителей с колясками и инвалидов. Рядом с вокзалом отремонтировали улично-дорожную сеть, поставили новый остановочный павильон, сделали семь новых пешеходных переходов.

Ранее Собянин утвердил тарифный план для проезда по МЦД-3.