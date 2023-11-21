Москва 21 ноября 2023, 15:19 Собянин осмотрел строящийся пешеходный мост через Нагатинский затон в Москве Мэр Москвы Собянин поручил ускорить строительство моста через Нагатинский затон Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящегося велопешеходного моста через Нагатинский затон поручил ускорить его возведение. Об этом сообщило РИА «Новости».

«По просьбе жителей строим пешеходный мост, который как раз подойдет к вновь открытой станции метрополитена», — отметил глава города.

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По его словам, новый объект станет визитной карточкой и украшением района, в котором проживает больше 130 тысяч жителей. Кроме того, здесь появились две станции Большой кольцевой линии метро и запустили речные трамваи.

Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

Строительство моста начали в феврале этого года и планируют закончить в ноябре 2024 года. Его длина составит 216 метров, а ширина — 12 метров. На сегодня работы выполнили на 20%. Также при благоустройстве прилегающей территории у сооружения выложат 0,8 гектара газонов и высадят 145 деревьев и кустарников.

Ранее москвичам рассказали, что еще семь автомобильных мостов откроют в столице к 2026 году.