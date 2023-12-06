Москва 06 декабря 2023, 13:37 Собянин осмотрел новый теннисный центр на северо-западе Москвы Мэр Москвы Собянин осмотрел теннисный центр и открыл храм в Покровском-Стрешневе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства крытого теннисного центра на территории бывшего Тушинского аэродрома в районе Покровское-Стрешнево рядом со станцией метро «Спартак». Об этом сообщил Информационный центр столичного правительства.

«В ближайшее годы два дворца спорта здесь будут построены, так что будет где заниматься любителям спорта, местным жителям, в первую очередь. Поздравляю вас с новым залом, занимайтесь» — сказал глава города.

Реклама

Строительство четырехэтажного центра начали в 2021 году. Его площадь составила 8,5 тысячи квадратных метров. В нем разместили шесть теннисных кортов, зал для настольного тенниса на восемь столов и два помещения для игры в сквош. Кроме того, в здании разместили медицинский и административный блоки, тренерские и тренажерный зал. Комплекс планируют открыть в 2024 году.

Также Собянин принял участие в открытии нового храма святого равноапостольного князя Владимира. Общая площадь составила примерно 6,2 тысячи квадратных метров. Высота белокаменного храм шатрового типа достигла 58 метров. Фасад здания украсили мозаичным панно и растительным орнаментом, высеченным в камне.

Архитектурный ансамбль также включает культурно-выставочный центр. Позже вокруг храма разобьют парк.

Накануне Собянин осмотрел ход строительства спортивного комплекса «Ника» в районе Текстильщики. Его планируют открыть в начале 2024 года.