Москва 19 июля 2023, 12:29 Собянин одобрил проведение в Москве международной книжной ярмарки Собянин утвердил дату и площадку для проведения Московской международной книжной ярмарки Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные власти поддержали проведение 36-й Московской международной книжной ярмарки. Об этом рассказали на сайте главы города.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении гранта на проведение книжного форума. Любители литературы смогут ознакомиться с самыми горячими новинками с 30 августа по 3 сентября в Экспоцентре на Краснопресненской набережной.

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В программе ярмарки, проходящей в Москве с 1977 года, — презентации книг, встречи с писателями, мастер-классы для юных посетителей, а также международные конгрессы переводчиков художественной литературы, которые проходят раз в два года.

Дети, школьники и студенты, а также их сопровождающие смогут посетить книжную ярмарку бесплатно.

Ранее в столице началась регистрация для желающих посетить международный фестиваль современного искусства Artlife Fest.