Москва 24 июля 2023, 15:41 Собянин обсудил с депутатами Госдумы развитие онкопомощи в Москве Мэр Москвы Собянин: столица вышла на высокий уровень в лечении онкозаболеваний Telegram мэра Москвы Сергея Собянина

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел выездное совещание членов совета ведомства в новом лечебно-диагностическом комплексе МКНЦ имени Логинова. На нем присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал парламентариям, как развивались технологии в области лечения онкозаболеваний с 2019 года. Итоги встречи Собянин опубликовал в Telegram.

«Москва — российский лидер в области применения современных технологий и методов лечения онкологических заболеваний», — написал он.

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Собянин добавил, что новый стандарт оказания помощи при таком диагнозе утвердили в 2019 году. В 2020-м в практику московского здравоохранения внедрили основные положения. Это поспособствовало более упрощенному и ускоренному лечению пациентов.

Также мэр отметил, что в центре имени Логинова подопечные получат все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и диспансерного наблюдения. Первых из них планируют принять в августе.

В свою очередь, спикер Госдумы отметил системный подход к лечению онкозаболеваний. Он предполагает сопровождение пациента на каждом этапе терапии, что необходимо для качественного обследования каждого из заболевших.

Ранее Собянин рассказал об обновлении инфраструктуры столичных онкостационаров.