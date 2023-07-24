24 июля 2023, 15:41
Собянин обсудил с депутатами Госдумы развитие онкопомощи в Москве
Мэр Москвы Собянин: столица вышла на высокий уровень в лечении онкозаболеваний
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел выездное совещание членов совета ведомства в новом лечебно-диагностическом комплексе МКНЦ имени Логинова. На нем присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал парламентариям, как развивались технологии в области лечения онкозаболеваний с 2019 года. Итоги встречи Собянин опубликовал в Telegram.
«Москва — российский лидер в области применения современных технологий и методов лечения онкологических заболеваний», — написал он.
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Собянин добавил, что новый стандарт оказания помощи при таком диагнозе утвердили в 2019 году. В 2020-м в практику московского здравоохранения внедрили основные положения. Это поспособствовало более упрощенному и ускоренному лечению пациентов.
Также мэр отметил, что в центре имени Логинова подопечные получат все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и диспансерного наблюдения. Первых из них планируют принять в августе.
В свою очередь, спикер Госдумы отметил системный подход к лечению онкозаболеваний. Он предполагает сопровождение пациента на каждом этапе терапии, что необходимо для качественного обследования каждого из заболевших.
Ранее Собянин рассказал об обновлении инфраструктуры столичных онкостационаров.
Госдума РФ
Сергей Собянин
Москва 2023
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