Москва 02 июля 2023, 11:06 Собянин объявил об открытии 15 новых центров московского долголетия Мэр Собянин: в столице открыли 15 центров московского долголетия Сайт мэра и правительства Москвы

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В районах города начали свою работу еще 15 центров московского долголетия. До конца года их будет в общей сложности 120. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что проект «Московское долголетие» основали пять лет назад. Его активно развивали в школах и спортклубах, а в 2020 году появилась идея создать дополнительно центры долголетия. Однако пандемия замедлила этот процесс, но после ее окончания работы по созданию центров возобновились. Благодаря проекту пенсионеры стали вести активный образ жизни, больше общаться и заниматься творчеством.

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Глава города отметил, что в этом году практически во всех районах Москвы такие центры появятся. Сейчас их 86, а до конца года станет 120. Открытие новых центров состоялось в Восточном Дегунине, Тропареве-Никулине, Тимирязевском, Перове, Силине, Останкинском, Воскресенском, Тверском, Хамовниках, Гагаринском, Марьине, Лианозове, Конькове, Хорошево-Мневниках и Нагатинском Затоне.

Кроме того, павильон «Московского долголетия» появился в парке 850-летия. Посетители старшего поколения смогут там заниматься на свежем воздухе.

Ранее активисты «Московского долголетия» высадили цветочную композицию на Красной площади.