Москва 29 июня 2023, 09:07 Собянин объявил о расширении мер поддержки для застройщиков спортивных объектов Собянин: расширили меры поддержки инвестпроектов по строительству спортивных объектов Сайт мэра и правительства Москвы

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Инвесторам предоставят льготы для строительства спортобъектов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Специальный статус инвестиционного приоритетного проекта снизит для застройщиков нагрузку по региональным налогам до 25%», — отметил он.

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Мэр уточнил, что статус доступен для инвесторов, занимающихся модернизацией производства, создающих промышленный комплекс, индустриальный парк или технопарк, а также для организаций, которые занимаются строительством объектов образования, культуры, искусства и соцобслуживания населения.

Кроме того, глава города рассказал о снижении ставки налога на прибыль, которая идет в бюджет города. Теперь вместо 17% она составит 13,5%. Земельный налог уменьшат до 0,7% от начисленного, а арендную ставку — до 0,01% от кадастровой стоимости.

Программа стимулирования создания дополнительных рабочих мест позволит инвесторам использовать повышенные коэффициенты при расчете размера льготы по плате за смену вида разрешенного использования земельного участка. Это применимо к строительству спортобъектов.

Собянин добавил, что сегодня в столице реализуют 14 инвестиционных приоритетных проектов, в которые частные компании вложили примерно 40 миллиардов рублей. Размер льгот достиг 925 миллионов рублей. Благодаря объектам, построенным в рамках ИПП, появится свыше десяти тысяч рабочих мест.

Ранее депутат МГД заявила об уверенном росте инвестиционного потенциала столицы.