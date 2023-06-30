Москва 30 июня 2023, 10:35 Собянин объявил о расширении гарантийной поддержки для московских предпринимателей Мэр Москвы Собянин: программу поручительства для малого и среднего бизнеса расширят Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице расширят программы зонтичных поручительств по кредитам для малого и среднего бизнеса. На эти цели выделят деньги «Корпорации „МСП“», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Корпорация „МСП“», выдавая «зонтичное поручительство», гарантирует банку возврат 50% от суммы кредита. Сергей Собянин Мэр Москвы

По его словам, у предпринимателей появится больше возможностей на заемное финансирование. Глава города уточнил, что итоговая ставка для заемщика не превысит 15% годовых при поддержке только в виде поручительств. При совмещении со льготными программами кредитования ставка составит до 10–12%.

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Собянин добавил, что поручительство по программе доступно московским предпринимателям — субъектам МСП, работающим на производстве, в том числе высокотехнологичном, а также креативных индустриях, которые проводят научные исследования, занимаются разработками, туризмом и IT.

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