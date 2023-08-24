Москва 24 августа 2023, 16:20 Собянин назвал темпы развития метро в Москве рекордными Мэр Москвы Собянин: столица демонстрирует рекордные темпы развития метро Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице продолжают развивать транспортную инфраструктуру и расширять метрополитен, увеличивая количество линий и станций. Мэр города Сергей Собянин назвал рекордными темпы строительства подземки на конференции в парке «Зарядье», сообщило АГН «Москва».

По его словам, современные метростроевцы превзошли показатели времен Сталина, Хрущева, Брежнева и постсовесткого периода. В настоящее время они соорудили рекордное количество станций.

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Кроме этого, мэр отметил и Московский скоростной диаметр. Он назвал его самым крупным проектом дорожного строительства в мире.

Ранее Собянин подчеркнул важность создания транспортного каркаса в Москве. Он рассказал, что в рамках реализации проекта построили МЦК, центральные диаметры.