24 августа 2023, 16:20
Собянин назвал темпы развития метро в Москве рекордными
Мэр Москвы Собянин: столица демонстрирует рекордные темпы развития метро
В столице продолжают развивать транспортную инфраструктуру и расширять метрополитен, увеличивая количество линий и станций. Мэр города Сергей Собянин назвал рекордными темпы строительства подземки на конференции в парке «Зарядье», сообщило АГН «Москва».
По его словам, современные метростроевцы превзошли показатели времен Сталина, Хрущева, Брежнева и постсовесткого периода. В настоящее время они соорудили рекордное количество станций.
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Кроме этого, мэр отметил и Московский скоростной диаметр. Он назвал его самым крупным проектом дорожного строительства в мире.
Ранее Собянин подчеркнул важность создания транспортного каркаса в Москве. Он рассказал, что в рамках реализации проекта построили МЦК, центральные диаметры.
Метро
Сергей Собянин
Москва 2023
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