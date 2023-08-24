Москва 24 августа 2023, 17:04 Собянин назвал столичную систему госуслуг лучшей в мире Мэр Москвы Собянин: лучшую в мире систему госуслуг создали в столице Сайт мэра и правительства Москвы

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Лучшую систему госуслуг в мире удалось создать в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время участия в деловой сессии Московского урбанистического форума, прошедшей в парке «Зарядье».

По его словам, на сегодняшний день около 90% государственных услуг стали доступны в электронном виде, что позволило гражданам получать услуги без посещения офисов и минимизировало бюрократические процедуры.

Программа оказания государственных услуг, общение жителей с государством всегда были притчей во языцех в нашей стране <…> За эти годы изменили то, что, казалось, изменить нельзя. И сегодня 90% услуг граждане получают в комфортных условиях, с искренним сервисом в системе «Мои документы. Сергей Собянин

Мэр также отметил, что ежедневно около двух миллионов человек получают государственные услуги в Москве.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что в городе за 12 лет открыли 137 центров госуслуг «Мои документы». Число сотрудников достигло 11 тысяч человек.