Москва 12 июля 2023, 10:22 Собянин назвал сроки окончания строительства второй очереди технопарка «Зеленоград» в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин: вторую очередь технопарка «Зеленоград» достроят в 2023 году Сайт мэра и правительства Москвы

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Строительство второй очереди технопарка в Зеленограде планируют завершить до конца 2023 года. Там создадут 668 рабочих мест, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на возведение объекта выделят дополнительные деньги. Рабочие приступили к строительству трех лабораторных и трех производственных корпусов.

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Глава города добавил, что сейчас в шести производственных и научно-лабораторных корпусах работают 30 высокотехнологичных компаний. Они проводят научные исследования, производят микроэлектронику, оптику и медицинские изделия.

Собянин отметил, что в развитие технопарка инвесторы вложили уже 1,9 миллиарда рублей. Заявки на размещение производства или лаборатории в технопарке «Зеленоград» принимают на сайте Московского инновационного кластера.

Ранее заммэра столицы Андрей Бочкарев рассказал о строительстве промышленного технопарка «Сенькино» в Троицком округе Москвы.