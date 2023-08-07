Москва 07 августа 2023, 17:21 Собянин назвал самые востребованные онлайн-сервисы в Москве Мэр Москвы Собянин: семь образовательных услуг запустили в этом году на портале mos.ru Сайт мэра и правительства Москвы

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Сервис mos.ru продолжают развивать в столице. В этом году на нем дополнительно заработали еще семь образовательных услуг, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Социальные услуги и сервисы — традиционно одни из самых востребованных на портале mos.ru. Они делают жизнь горожан удобнее, а взаимодействие с государством — проще и понятнее. Сергей Собянин

Новые сервисы призваны помочь выпускникам во время Государственной итоговой аттестации. Глава города добавил, что услугами, связанными с получением доступа к сдаче выпускных экзаменов, уже воспользовались порядка 400 тысяч раз.

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Он также уточнил, что сегодня на mos.ru доступно более 400 услуг. В среднем ежедневно за ними обращаются около двух миллионов раз.

По словам Собянина, социальные услуги оценили на 4,6 балла из пяти. На первом месте в рейтинге оказался Главархив Москвы, а за ним — департаменты здравоохранения и образования.

Кроме этого, в этом учебном году запустили еще семь услуг в помощь выпускникам при прохождении Государственной итоговой аттестации. Ими воспользовались почти 400 тысяч раз.

Ранее Собянин рассказал о развитии цифровых сервисов в Москве.