18 июля 2023, 10:41
Собянин назвал самые популярные функции инвестиционного портала Москвы
Мэр Москвы Собянин: с 2014 года столичный инвестиционный портал посетили 20 миллионов раз
За девять лет московский инвестиционный портал, помогающий узнать о мерах поддержки промышленности, налоговых режимах и льготах, посетили свыше 20 миллионов раз. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, с открытия площадки в 2014 году на ней появилось более тридцати удобных онлайн-сервисов, значительно упрощающих работу предпринимателей, которые хотят инвестировать в московское производство.
Реклама
Среди инструментов самыми популярными стали:
— электронная запись на осмотр объекта торгов для желающих найти помещение для бизнеса;— инвестиционная карта, позволяющая найти самое удобное место для своего дела; — программа «Московский инвестор», где предприниматели получают оперативные ответы на возникшие вопросы и вносят свои предложения.
Ранее 107 самозанятых и начинающих предпринимателей из Подмосковья приняли участие в «Марафоне по развитию своего дела».
Инвестиции
Бизнес
Сергей Собянин
Москва 2023
Реклама
Реклама