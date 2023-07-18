Москва

18 июля 2023, 10:41

Собянин назвал самые популярные функции инвестиционного портала Москвы

Мэр Москвы Собянин: с 2014 года столичный инвестиционный портал посетили 20 миллионов раз

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За девять лет московский инвестиционный портал, помогающий узнать о мерах поддержки промышленности, налоговых режимах и льготах, посетили свыше 20 миллионов раз. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, с открытия площадки в 2014 году на ней появилось более тридцати удобных онлайн-сервисов, значительно упрощающих работу предпринимателей, которые хотят инвестировать в московское производство.

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Среди инструментов самыми популярными стали:

— электронная запись на осмотр объекта торгов для желающих найти помещение для бизнеса;

— инвестиционная карта, позволяющая найти самое удобное место для своего дела;

— программа «Московский инвестор», где предприниматели получают оперативные ответы на возникшие вопросы и вносят свои предложения.

Ранее 107 самозанятых и начинающих предпринимателей из Подмосковья приняли участие в «Марафоне по развитию своего дела».

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Сергей Собянин

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