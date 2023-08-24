24 августа 2023, 15:12
Собянин назвал основные направления развития Москвы
Мэр Москвы Собянин представил на урбанфоруме основные направления развития столицы
На площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в «Зарядье» прошла деловая конференция. На ней мэр столицы Сергей Собянин рассказал об основных направлениях города. Об этом сообщил корреспондент АГН «Москва».
«Проект „Москва“ — это про то, как сделать наш город самым крутым, самым лучшим городом мира. <…> Наша сегодняшняя задача — это продолжать свое лидерство и, конечно, работать на победу», — рассказал Собянин.
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По его словам, в столице продолжается развитие транспортной инфраструктуры. Ведущие специалисты занимаются строительством новых линий метрополитена, станций, МЦД и многого другого.
Кроме этого, в Москве регулярно занимаются реализацией проектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной защиты населения.
Собянин подчеркнул, что столичная агломерация — одна из крупнейших в мире, поэтому проект развития города включает в себя реализацию масштабных программ.
Также гостям Московского урбанфорума в «Лужниках» расскажут о дорожном хозяйстве.
Сергей Собянин
Москва 2023
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