Москва 24 августа 2023, 15:49 Собянин назвал МСД крупнейшим проектом дорожного строительства в мире Мэр Москвы Собянин назвал МСД крупнейшим проектом дорожного строительства в мире РИА «Новости»

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На Московском урбанистическом форуме (МУФ) в парке «Зарядье» состоялась деловая встреча. Во время нее мэр столицы Сергей Собянин назвал Московский скоростной диаметр (МСД) крупнейшим проектом дорожного строительства в мире. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

«Московский скоростной диаметр среди всех городских проектов — самый большой и самый крутой. За этот период мы построили такое количество станций метро, которое не строилось ни во времена Сталина, ни Хрущева, ни Брежнева, ни в постсоветский период», — отметил глава города.

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Также он рассказал о создании нового транспортного каркаса в городе. По его словам, задача стояла по своим масштабам непреодолимая, но ее все же удалось решить. благодаря реализации проекта построили МЦК и центральные диаметры. Это позволило соединить восемь из десяти пригородных сообщений.

Кроме того, Собянин представил на урбанфоруме основные направления развития Москвы.