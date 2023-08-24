Москва 24 августа 2023, 16:40 Собянин назвал Москву самым зеленым мегаполисом мира Мэр Москвы Собянин: воздух в столице стал в два раза чище за последние годы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Столица стала самым зеленым мегаполисом мира. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин во время участия в деловой сессии Московского урбанистического форума. Его слова передало агентство городских новостей «Москва».

Собянин подчеркнул, что за последние годы Москва создала и благоустроила почти тысячу парков, около 500 улиц и общественных пространств. Кроме этого, в столице прошла реконструкция тысячи дворов.

Реклама

«Благодаря тому, что мы занимались экологическим транспортом, наведением порядка на дорогах, созданием новой экологической среды в наших парках, скверах, улицах, очисткой рек и маленьких речек, это дало поразительный эффект. Экология Москвы, воздух Москвы стал чище в два раза», — сообщил мэр города.

Ранее стало известно о том, что более 650 фандоматов для сбора отходов для переработки установили в Подмосковье.