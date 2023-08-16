Москва 16 августа 2023, 11:18 Собянин назвал Москву мировым лидером по улучшению городской среды Мэр Москвы Собянин: столица стала мировым лидером по темпам развития городской среды Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва по темпам реализации проектов по улучшению городской среды вышла на лидерские позиции во всем мире. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке. Его слова передало АГН «Москва».

По словам мэра, активное развитие города, создание новых возможностей для досуга и более комфортных условий помогли создать новый образ жизни для москвичей.

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«За эти годы возникли новые традиции общения горожан, участия в фестивалях. Наши фестивали привлекают астрономическую цифру, 65 миллионов человек в год, гостей и жителей столицы», — сказал Собянин.

Как подчеркнул глава города, активная жизнь не прекращается в столице и с наступлением холодов благодаря созданию катков, лыжных трасс, удобной организации парков зимой. По мнению мэра, многие москвичи уже не могут представить, как можно сидеть дома, когда город так быстро развивается.

Ранее Собянин сообщил, что почти половина москвичей регулярно занимается спортом благодаря активному созданию соответствующей инфраструктуры.