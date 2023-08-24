Москва 24 августа 2023, 16:14 Собянин рассказал о высоком уровне развития промышленности в Москве Мэр Собянин назвал Москву крупнейшим центром высокотехнологичной промышленности Сайт мэра и правительства Москвы

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В парке «Зарядье» прошла деловая сессия в рамках московского урбанистического форума (МУФ). В рамках встречи мэр столицы Сергей Собянин рассказал о развитии промышленности в городе, передал корреспондент АГН «Москва».

«Динамика развития экономики нашего города в два раза опережает средний уровень развития других регионов. Рост инвестиций составил в два раза за предыдущие годы. Это означает, что у нас есть огромный потенциал дальнейшего движения вперед», — подчеркнул он.

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Собянин добавил, что за пять лет Москва в два раза повысила рост обрабатывающей промышленности. В том числе, в период санкций.

По словам мэра, Москва установила фармацевтический кластер, электромобилестроение и микроэлектронику одними из главных векторов развития технологий.

Также на Варшавском шоссе в Москве построят технопарк. Он будет предназначаться для размещения промышленных и научных объектов, а также офисных помещений.