Москва 16 августа 2023, 12:35 Собянин назвал городские ярмарки новым брендом Москвы Мэр Москвы Собянин: городские рынки и ярмарки превратились в новый столичный бренд Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Рынки и ярмарки Москвы превратились в новый столичный бренд. Об этом мэр города Сергей Собянин рассказал на встрече со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке. Его слова передало АГН «Москва».

Собянин заявил, что нынешний концепт ярмарок выходного дня и рынков, ставших не только точками продажи, но и местами досуга москвичей, близок к задуманному властями города.

Реклама

«Решили, почему мы не можем сделать наши рынки такими же, <….> чтобы чистота была, порядок. Я считаю, что нам во многом это удалось, сделали новый бренд московских ярмарок», — пояснил мэр столицы.

Ранее Собянин сообщил, что Москва вышла в мировые лидеры по темпам развития городской среды.