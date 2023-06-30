Москва 30 июня 2023, 15:34 Собянин назвал главную задачу Москвы в условиях западных санкций Мэр Москвы Собянин назвал главной задачей в условиях западных санкций развитие экономики Сайт мэра и правительства Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал жителям юго-востока столицы, что сейчас происходит с экономикой города. Также он ответил на вопрос, есть ли у Москвы ресурсы противостоять санкциям.

Нам объявили блокаду, в которой мы уже больше года находимся. Наши «друзья» смотрят за нами, все ждут, когда мы умрем. А мы не только не умираем — мы живем и продолжаем развиваться. И это самое главное. Экономически мы уже победили. Сергей Собянин Мэр Москвы

По его словам, от санкций больше пострадали их инициаторы, а не Россия. Помимо этого, мэр подчеркнул, что деятельность Москвы влияет на развитие, благополучие и безопасность всей страны.

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Он добавил, что значительный объем вложений идет в столицу, так как она привлекательна для инвесторов. Инвестиции, сделанные в Москве, окупаются кратно быстрее. Делать их гораздо комфортнее, чем в любом другом городе или регионе, заключил мэр.

Ранее аналитик из Китая Дун Ифань посоветовал хвастающейся экономической устойчивостью Европе снять розовые очки.