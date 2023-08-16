Москва 16 августа 2023, 17:08 Собянин наградил победителей городского конкурса «Московские мастера» Мэр Москвы Собянин наградил 123 победителей городского конкурса «Московские мастера» Сайт мэра и правительства Москвы

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Победителями конкурса «Московские мастера», проводимого в 26-й раз, стали 123 специалиста из разных областей промышленности. Лучших из лучших наградил мэр города Сергей Собянин, сообщили на сайте столичного правительства.

По словам мэра, конкурс в 2023 году оказался особенным.

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«Мы в 26-й раз проводим конкурс вместе с конфедерацией промышленников и предпринимателей, профсоюзами Москвы. Пожалуй, за все годы это самый масштабный и самый конкурентный конкурс, этапы которого преодолеть было чрезвычайно сложно, но вы победили», — заявил Собянин во время церемонии награждения.

Глава города добавил, что работа в столице предполагает необходимость постоянного самосовершенствования, любви к собственному делу и готовности доказывать свою конкурентоспособность в условиях экономически развитого мегаполиса. Победители конкурса «Московские мастера» достойно проходят этот путь, заключил Собянин.

Ранее мэр столицы заявил, что динамика развития экономики Москвы в два раза превысила показатели по стране, а благодаря новой индустриальной политике от 600 до 700 тысяч людей работает в промышленности города.