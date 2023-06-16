Москва 16 июня 2023, 16:08 Собянин и ректоры московских вузов договорились готовить кадры для промышленности Мэр Москвы Собянин и ректоры вузов договорились о подготовке кадров для промышленности РИА «Новости»

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Ректоры столичных вузов вместе с городом будут готовить кадры для промышленности, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

С ректором НИТУ МИСиС Алевтиной Черниковой, и. о. ректора МГТУ имени Баумана Михаилом Гординым, ректором НИЯУ МИФИ Владимиром Шевченко и МГТУ «СТАНКИН» подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки промышленных кадров. Сергей Собянин Мэр Москвы

В частности, стороны планируют вместе развивать городской проект «Московская техническая школа». В столице создадут сеть центров технических и производственных компетенций в вузах и научных организациях.

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Мэр выразил уверенность, что благодаря совместному сотрудничеству удастся подготовить больше квалифицированных кадров для московской промышленности.

Он добавил, что на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашения с ректором МАИ о развитии кадрового потенциала в сфере беспилотных авиационных систем. Кроме того, с гендиректорами ПАО «Газпром нефть» Александром Дюковым, АО «Государственная транспортная лизинговая компания» Евгением Дитрихом заключили контракт о развитии БПЛА.

Ранее Собянин сообщил, что Москва стала лидером в Национальном рейтинге инвестклимата в России.