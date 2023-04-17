Москва 17 апреля 2023, 18:28 Собянин и патриарх Кирилл посетили ярмарку «Пасхальный дар» в парке Горького Мэр Москвы Собянин и патриарх Кирилл посетили фестиваль «Пасхальный дар» в парке Горького РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили ярмарку «Пасхальный дар» в парке Горького, сообщил ТАСС. В рамках фестиваля, который открылся 15 апреля, в столице работают 25 площадок: четыре — в центре столицы, 24 — в других округах.

Главной темой ярмарки в этом году стала благотворительность. В ней принимают участие около 40 благотворительных фондов. Как рассказал мэр, среди них есть организации, которые помогают, в частности, бойцам СВО и жителям новых регионов.

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«Спасибо огромное всем, кто жертвует на благие дела, и кто просто приходит, общается и создает душевную, весеннюю атмосферу», — сказал Собянин.

Он также поблагодарил патриарха за оказанную поддержку.

Площадки «Пасхального дара» будут работать до 23 апреля. В рамках фестиваля пройдут почти две тысячи мастер-классов — роспись колокольчиков, оформление открыток, выращивание ароматных трав и многое другое, а также 100 кулинарных занятий, спортивные мероприятия, около 150 спектаклей и других выступлений.