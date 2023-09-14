14 сентября 2023, 09:56
Собянин дал высокую оценку работе центров «Мои документы» в Москве
Мэр Москвы Собянин поблагодарил сотрудников центров «Мои документы» за их работу
В столице на протяжении 12 лет работают офисы «Мои документы». Специалисты помогают горожанам в решении их социальных и бытовых вопросов. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил всех сотрудников за их ежедневный труд.
«Я благодарю всех сотрудников, которые разделяют концепцию московского стандарта госуслуг, задают и держат такую высокую планку», — подчеркнул он.
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Собянин добавил, что специалисты находят индивидуальный подход к каждому из посетителей. По его словам, горожанам не просто помогают в решении их вопросов, но и создают в офисах дружелюбную и комфортную атмосферу.
Также в офисах, помимо получения государственных услуг, можно проверить свое здоровье. Для этого обустроили отдельный островок. Там можно измерить давление, рост и вес.
Ранее лучшие сотрудники МФЦ в Ленинском округе получили награды.
Сергей Собянин
Москва 2023
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