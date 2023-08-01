Москва 01 августа 2023, 16:32 Собянин анонсировал три новые программы поддержки малого бизнеса Мэр Москвы Собянин объявил о запуске трех программ льготных кредитов для малого бизнеса Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице запустили три новые программы льготного кредитования предпринимателей, участвующих в Московском инновационном кластере. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Первая программа поможет участникам Московского инновационного кластера, которые занимаются инвестпрограммами в сфере науки, промышленности и информационных технологий. Предприниматели смогут рассчитывать на кредит на инвестиционные цели по ставке от трех до четырех с половиной процентов годовых.

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Заемщикам, использующим в качестве залога права на интеллектуальную собственность, предложат ставку до трех процентов.

Для высокотехнологичных стартапов кластера ставка по венчурным кредитам составит десять процентов, причем город компенсирует 15% от суммы основного долга, чтобы сделать такой кредит ещё доступнее.

Ранее молодым предпринимателям, участникам проектов «Бизнес-уик-энд», «Бизнес-уик-энд. Старт» и Business Update предоставили площадку для презентации своих продуктов на 19 районных площадках фестиваля «Неспальный район» в рамках Московского урбанфорума.