Москва 14 марта 2023, 13:27 Снижение спроса на услуги фитнес-клубов зафиксировали в Москве в феврале

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Специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс» рассказали, что за февраль в Москве снизился спрос на приобретение услуг фитнес-клубов и тренажерных залов на 9% по сравнению с февралем прошлого года. Об этом написала «Москва 24».

Чаще всего в фитнес-клубах популярностью пользуются абонементы в тренажерные залы, занятия стретчингом, а также тренировки «здоровая спина» и «красивые ягодицы».

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Снижение спроса на услуги в фитнес-клубах специалисты связывают с более благоприятными погодными условиями в сравнении с январем, а также с желанием россиян сберечь финансы.

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