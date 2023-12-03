Москва 03 декабря 2023, 08:30 Снегопады и метели обрушатся на Москву в воскресенье Синоптик Леус: Москву накроют снегопады и метели 3 декабря Сайт мэра и правительства Москвы

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Неделя в Москве завершится обильными осадками. Ожидаются снегопады и метели, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня синоптическую ситуацию в столице сформирует очередной южный циклон, центр которого в середине дня окажется над Орловской областью, уже, а через сутки, пройдя около 1100 километров, переместится в районы Вятки», — уточнил он.

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Сегодня в Москве будут облачная погода, сильный снег и метели. Днем столбики термометров покажут от –4 до –6 градусов. Ночью воздух остынет до –9 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от –3 до –8 градусов. В ночные часы похолодает до –11.

Порывистый ветер будет дуть с востока, его скорость достигнет 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Лютый холод обрушится на Москву и Подмосковье на следующей неделе. Холодать начнет со среды, 6 декабря.